Super Costanza Laliscia vince in Slovacchia in sella a Kasimir

A una settimana di distanza dalla vittoria sulla 120 km di Rocca di Papa, la pluricampionessa Costanza Laliscia, in sella a Kasimir dell’Orsetta, ha concesso il bis, vincendo la CEI3* di 160 km che si è disputata a Šamorin, in Slovacchia. In questo palcoscenico il binomio di Italia Endurance Stables & Academy, una delle scuderie più vincenti a livello globale, ha portato il tricolore all’apice del successo con una performance straordinaria. L’amazzone del Fuxiateam ha condotto una gara impeccabile con la determinazione da fuoriclasse.