BEVAGNA Nonna Iside sbarca sulla tv svizzera. Oggi a Bevagna una troupe della tv nazionale elvetica per una intervista a Iside, celebre sui social per le sue ricette e gli spaccati di vita rurale che regala ai follower. Un’intervista a Nonna Iside per fare un focus su chi la aiuta in questa avventura. "Scherzando ieri a Nonna Iside ho detto - scrivono sui social figlio e nipote –. ‘Guarda che devi parlare francese!…’. Lei con la sua tranquillità: ‘Che ci vuole, bevo un bicchiere di vino e vedrai come parlo francese’". Nonna Iside è reduce da una stagione fortunatissima . Le sue pagine social hanno migliaia di follower (100mila su Instagram e 63mila su Facebook) e l’hanno portata a ricevere una menzione speciale nell’Italy Ambassador Awards per il grande lavoro di promozione della cultura e delle tradizioni. Ed è già comparsa davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, facendo innamorare Myrta Merlino della rocciata. Il prossimo passo è dunque esportare il fenomeno Iside oltre confine, conquistando il pubblico svizzero.