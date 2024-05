Studenti creativi. Ecco le possibilità

Il vasto ventaglio di proposte formative dell’Accademia Vannucci è rivolto agli studenti alle prese con la decisione nel proseguimento dei loro studi, ma anche a quanti sono già in possesso di una laurea triennale o di un diploma di primo livello e intendono specializzarsi nel mondo dell’arte. Sabato, a partire dalle 9.30, cn un appuntamento, coordinato dal professor Giacomo Pagnotta, i docenti illustreranno le peculiarità dei corsi dell’Accademia - sia del triennio che del biennio, per i due dipartimenti - il piano di studi, i progetti realizzati, le prospettive che aprono nel mondo del lavoro e le modalità di ammissione. Dipartimento Arti applicate. Le presentazioni per il Triennio: alle 10.30, Character design e gaming, prof. Davide Vasta; Design Sostenibile, prof.ssa Elisabetta Furin; Graphic Design, prof. Paul Robb; Fashion Design, prof.ssa Serena Logozzo. Alle ore 11, Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Design Sostenibile, prof.ssa Elisabetta Furin. Alle 11.30, Cinema e audiovisivo, prof. Mirco Michelon; Fotografia, video e social media per le arti, prof. Moreno Barboni. Alle 12, Graphic Design, prof. Paul Robb; Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Cinema e audiovisivo, prof. Mirco Michelon; Fashion Design, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 12.30: Fotografia, video e social media per le arti, prof. Moreno Barboni; Character design e gaming, prof. Davide Vasta. E quelle per il Biennio specialistico. Alle 10.30, Product Design, prof.ssa Maddalena Vantaggi; Fashion design per la maglieria, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 11, Product Design, prof.ssa Maddalena Vantaggi; Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini. Alle 11.30, Brand Design, prof. Marco Tortoioli Ricci. Alle 12, Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Fashion design per la maglieria, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 12.30, Brand Design, prof. Marco Tortoioli Ricci.