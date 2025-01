Stoppini sindaco di Assisi. Prende il posto di Proietti. Il Pd: "Lui è una garanzia"

"Con l’inizio del 2025 un nuovo corso si apre per il Comune di Assisi e per la regione Umbria. Fiero di questa squadra auguro un anno ricco di soddisfazioni a tutti i cittadini della nostra magnifica città". Sono le parole di Valter Stoppini, vicesindaco in attesa della conclusione dell’iter che lo porterà a essere ‘sindaco facente funzione’; in quel momento sarà più loquace, come ha sottolineato, ringraziando per la fiducia ricevuta, in occasione del consiglio comunale che ha segnato la decadenza da sindaco di Stefania Proietti, eletta alla presidenza della Regione. Stoppini chiamato ora a guidare la città sino alle prossime elezioni che, salvo cambiamenti, dovrebbero avvenire in primavera. Con le forze politiche che si stanno muovendo da tempo in vista di un appuntamento elettorale che la maggioranza in carica vuole affrontare al meglio per continuare a guidare la città dopo la vittoria nel 2021 e lo scossone del 2016 che, con Stefania Proietti, aveva costretto nell’angolo il centrodestra al governo dal 1997. Stoppini che sarà la punta di diamante del Partito Democratico anche alle prossime elezioni. "Come Partito Democratico di Assisi possiamo ritenerci pienamente soddisfatti del percorso amministrativo seguito in questi ultimi otto anni e della coesione politica della maggioranza – evidenzia il Pd di Assisi – Siamo convinti che le competenze e la grande umanità dimostrate da Valter in tutto il suo percorso professionale e politico siano la migliore garanzia per le sfide che attendono Assisi nei prossimi mesi. Accanto a lui lavora intensamente la comunità del Pd di Assisi a partire dagli amministratori fino ai nuovi iscritti che si sono avvicinati con passione nelle ultime settimane, con il tesseramento che si riaprirà, per il 2025, a metà gennaio".