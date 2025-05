Stefano Gambacurta cittadino onorario

Stefano Gambacurta è da ieri un cittadino onorario di Foligno. Si è espresso all’unanimità il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, sulla mozione presentata dal sindaco Stefano Zuccarini. Gambacurta è folignate, attualmente vice direttore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.

"Un personaggio di primo piano a livello nazionale – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – che ha dedicato la sua vita e il suo lavoro al servizio dello Stato, e di cui ho l’onore di conoscere le grandi doti umane e personali da tanti anni: un amico sul quale poter sempre contare. Stefano può vantare una carriera trentennale di assoluto prestigio, tanto che proprio per il suo encomiabile impegno civico e professionale, è stato già insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana e dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica".

Il primo cittadino ringrazia anche tutti i consiglieri comunali per il sostegno e l’apprezzamento "dimostrato in aula con il voto trasversale ed unanime, che ha pienamente riconosciuto questa proposta. Un atto, che tributa un riconoscimento anche a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorni si impegnano, anche a rischio della propria vita, per garantire a tutti noi un Paese libero e sicuro".