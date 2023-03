Stefano Bandecchi: "Spoleto entri nella provincia ternana"

TERNI Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e candidato sindaco di Alternativa popolare, a “Umbria+Trt“ ha parlato per due ore a tutto campo. "Se sarò eletto sindaco – ha detto – ribalterò la città come un calzino, chiederò subito che Spoleto entri nella provincia di Terni, che dovrà avere 400mila abitanti. Non ce l’ho con Latini, anzi lo ringrazio perché in Comune sono passate delle cose. Gli avevo proposto tre volte di candidarsi come mio vice, dicendogli ’vedrai che ti fregheranno e non ti rispetteranno’. Non ha accettato ed è stato tradito". Ternana in una fase importante e nel monitor restano i grandi obiettivi: "Devo assestare alcune cose e cedere una parte delle quote a soci facoltosi. Ma slla fine andremo insieme in Serie A e non scenderemo più. Lucarelli a un certo punto era cotto e troppo gasato. Ho dovuto punirlo, mandandolo via. E’ tornato e per me ora è perfetto. E’ un amico, lo stimo ha capito cosa è la rabbia del voler vincere".

Augusto Austeri