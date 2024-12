Stefania Proietti saluta Assisi. Oggi il Consiglio comunale prende atto della decadenza

È il giorno del “distacco“ per il sindaco Stefania Proietti e dell’inizio per Valter Stoppini che, da vicesindaco diventerà sindaco facente funzioni. È convocato per oggi alle 15, infatti, il Consiglio comunale che vede un solo punto all’ordine del giorno e cioè le determinazioni in ordine alla decadenza del sindaco, per incompatibilità con il suo ruolo di presidente della Giunta regionale dell’Umbria; relazionerà sulla questione Donatella Casciarri, presidente dell’assemblea, con l’esito – scontato – dell’abbandono della Proietti (che guida la città dal 2016, con riconferma nel 2021) e il passaggio della guida del governo cittadino a Stoppini, in attesa delle votazioni della prossima primavera che porteranno all’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Votazioni che vedono le forze politiche già mobilitate, con il Pd che ha indicato proprio in Stoppini il proprio candidato (in attesa dei movimenti delle altre forze della coalizione di governo, a cominciare dai ‘civici’) mentre nel centrodestra si sta lavorando per trovare una quadra e un candidato sindaco in grado di riconquistare il comune dopo le sconfitte del 2016 e del 2021. Proietti e il vicesindaco Stoppini che, l’altra mattina, hanno ricevuto, nel palazzo comunale, il nuovo questore di Perugia Dario Sallustio. È stata un’occasione per affrontare il tema della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e in particolare nel territorio di Assisi, città speciale per essere un centro mondiale di spiritualità che accoglie ogni anno milioni di turisti, visitatori e pellegrini. È stata evidenziata la piena collaborazione tra le istituzioni per garantire al meglio l’ordine pubblico e soddisfare le esigenze di controllo e sicurezza della comunità.

M.B.