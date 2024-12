Stefania Proietti: "capo" della Sanità

Stefania Proietti, 49 anni, è la presidente della Giunta regionale e avrà diretta competenza in materia di politiche per la salute promozione e attuazione dei diritti delle persone con disabilità, protezione civile ricostruzione e attuazione. Nata e cresciuta ad Assisi, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica ha conseguito, all’Università di Perugia, una laurea magistrale in ingegneria meccanica, un dottorato di ricerca in ingegneria industriale e un master universitario in gestione dei sistemi energetici. Sposata, è madre di due figli. E’ stata eletta sindaca di Assisi in una coalizione civica del centrosinistra nel 2016 e ora lascerà la carica per dedicarsi alla Regione.