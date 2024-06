Stalker di 77 anni tormenta la ex moglie: in carcere

Terni, 1 giugno 2024 – Uno stalker “irriducibile“ a 77 anni. È quello che sembrerebbe essere un uomo arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo radiomobile di Terni per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, irrogata in relazione ai reati di maltrattamenti ed atti persecutori. Dalla fine dello scorso anno l’anziano era gravato da divieto di avvicinamento nei confronti della donna, una commerciante straniera molto più giovane di lui, emesso nell’ambito della causa di separazione dal Tribunale Civile di Terni, che ne aveva altresì disposto l’allontanamento da casa. Dopo una prima violazione commessa ad inizio aprile, riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Terni, il gip, su richiesta della Procura della Repubblica, aveva imposto all’uomo anche il braccialetto elettronico. Nonostante il provvedimento il 77enne, nei giorni scorsi, si è avvicinato in almeno tre occasioni sia al domicilio che all’attività commerciale della donna, così come riscontrato dagli allarmi partiti dal dispositivo di controllo. Nei primi due casi, il pur tempestivo intervento delle pattuglie in circuito non aveva consentito il rintraccio dell’uomo che, invece, nell’ultima circostanza, nel tardo pomeriggio, è stato fermato dai militari mentre si trovava in auto a poca distanza dal negozio dell’ex.

Sottoposto a perquisizione, il 77enne è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico. L’anziano è stato così arrestato per aver violato le prescrizioni disposte nei suoi confronti. Dopo l’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata confermata dal giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere.