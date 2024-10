Stage di kickboxing, tutti a lezione dai fratelli Petrosyan

Il Kickboxing “spiegato“ da due campioni internazionali, i fratelli Giorgio e Armen Petrosyan, che domenica prossima alla palestra delle scuole elementari “Di Vittorio“ terranno un stage su questa affascinante arte marziale. L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dal team “Natural Born Fighters“ guidato dal maestro Lorenzo Giovannoni (nella foto a destra) che ha seguito i due campioni fin dai loro primi successi. I due atleti nascono in Armenia da cui fuggomo da bambini a causa dalla guerra con l’Azerbaijan. In Italia (a Gorizia) Giorgio inizia a praticare Kickboxing con l’obiettivo – centrato - di diventare un campione. Seguito dopo pochi mesi dal fratello Armen, Giorgio, presto soprannominato “The Doctor“ per la grande tecnica, ha calcato i ring più prestigiosi del mondo tanto da ricevere dal Presidente della Repubblica Napolitano la cittadinanza onoraria per meriti sportivi. Lo stage si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Per contatti: tel. 340.2219395.