Splendori del Barocco a Sant’Antonio Abate con ’Melodiosa Sorgente’

Taglio del nastro, oggi alle 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in corso Bersaglieri, per l’ottava edizione de “La Grande Musica al Borgo” organizzata dall’Agimus e dall’Associazione Borgo Sant’Antonio - Porta Pesa. In programma il concerto “Gli splendori del Barocco”, dedicato ai grandi autori della musica barocca italiana con protagonista l’Ensemble di archi “La Melodiosa Sorgente”, diretto da Eugenio Becchetti anche nella veste di clavicembalista. Eseguirà una Suonata di Giovan Battista Bassani, due Sinfonie da chiesa di Giovanni Bononcini e Salve Regina di Nicolò Porpora per contralto ed archi, la parte del contralto sarà cantata da Rosalba Petranizzi. Sul palco anche Alessia Monacelli, violino, Claudio Becchetti, violino, Andrea Giacometti, viola, Ermanno Vallini, violoncello. Il concerto fa parte del progetto “L’arte finanzia l’arte" con raccolta fondi per il restauro delle quattro tele seicentesche che adornano le pareti dell’antica chiesa, raffiguranti i quattro evangelisti.