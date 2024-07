Spighe Verdi: Umbria top . Sono 8 i Comuni virtuosi

Sono 8 i Comuni rurali umbri che fanno parte delle 75 realtà virtuose italiane scelte dal programma nazionale della FEE - Foundation for environmental education condiviso con Confagricoltura. Un altro Comune, Trevi, ottiene infatti il riconoscimento ‘Spighe Verdi’, per aggiungersi così ai confermati Acquasparta, Montecastrilli Deruta, Montefalco, Norcia, Scheggino e Todi. Gli indicatori presi in considerazione sono 67 e vanno a comporre le 16 macro-aree, dalla partecipazione pubblica, all’educazione alla sostenibilità, all’assetto urbanistico, all’agricoltura, alla conservazione e valorizzazione del paesaggio, passando dalla tutela del suolo alla qualità dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente sonoro. Confagricoltura Umbria, con il presidente Fabio Rossi, si congratula con tutti i Comuni umbri per aver ottenuto questo importante riconoscimento: "L’Umbria ogni anno aumenta il numero dei Comuni. Questo è un segnale molto importante perché evidenzia che il connubio tra sostenibilità e innovazione in agricoltura, tra gli indicatori che hanno un ruolo prioritario nel programma Spighe Verdi, è largamente diffuso nella nostra regione".

"Da nove anni – ribadisce Claudio Mazza, presidente della fondazione Fee Italia - Spighe verdi si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei territori rurali e favorirne uno sviluppo sostenibile. Brave le amministrazioni che scelgono di intraprendere questo percorso, sapendo che il cambiamento necessita di azioni costanti, mirate, coordinate, che interessano il territorio e la sua gestione, con sinergie tra il Comune e le realtà agricole".