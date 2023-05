’’Spazio d’arte Aurelio De Felice’’ Nuova area polifunzionale

TERNI – Si chiamerà "Spazio d’arte Aurelio De Felice" e conterrà i lavori del maestro e quelli di molti altri artisti ternani, conservati in Provincia. L’iniziativa di Palazzo Bazzani, sostenuta dalla Fondazione Carit che ha finanziato il progetto da 60mila euro, prevede la realizzazione di un’area polifunzionale ricavata in alcuni locali dell’Istituto artistico Orneore Metelli. "Lo ‘Spazio d’arte’ _ fa sapere la Provincia - sarà dedicato alle opere pittoriche, scultoree, librarie e fotografiche, offrendo anche la possibilità di lezioni e conferenze sui temi dell’arte. Vi potranno essere organizzati eventi culturali, happening, presentazioni di libri, esposizione di opere e incontri con gli artisti, proiezioni di video, formazione e divulgazione di progetti artistici e culturali". Lo ‘Spazio’ si collegherà con altre realtà espositive di Terni e del territorio legate al nome di De Felice come il Museo di arte moderna e contemporanea al Caos, il Parco delle Rimembranze a Torre Orsina e la collezione di Villa Franchetti a Villalago.