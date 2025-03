Spazio a fiori e produzioni biologiche

Torna sabato 12 e domenica 13 aprile la 25esima edizione della Fiera Verde, la manifestazione dedicata al florovivaismo, alle produzioni biologiche e all’agricoltura in difesa della biodiversità. Molti gli espositori che andranno ad occupare le vie e le piazze del centro con l’offerta di prodotti agricoli e agro-alimentari, piante e fiori di ogni genere, attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio. Presenti anche stand enogastronomici, con la degustazione e la vendita di prodotti tipici locali. Durante i due giorni della manifestazione, dalle 10 alle 19, i visitatori potranno esplorare il mercatino degli hobbisti dell’artigianato artistico “Artigiani al Museo“, ospitato a Palazzo Pietromarchi. In pre apertura di Fiera, giovedì 10 alle 18 nella sala Capitini, è prevista una conferenza, rivolta agli agricoltori della Media Valle del Tevere sui contenuti della nuova politica agricola Comune. Tra le novità di quest’anno spicca la presenza dell’Associazione regionale degli avicoltori umbri, grazie alla quale sarà possibile conoscere da vicino animali da cortile provenienti da diversi Paesi. Adulti e bambini potranno avvicinarsi anche ai cavalli e scoprire l’arte della mascalcia, ovvero della ferratura. Sabato mattina, spazio all’agility dog con Valeria Volpini e Rock. Sarà presentato il progetto “Barca di Leonardo“, a cura dell’Associazione "Il Barcaiolo“ e coordinato da Nicola Falini, per l’attraversamento del Tevere in località La Badia.