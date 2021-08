Perugia, 17 agosto 2021 - È uscito da casa di sua madre alle 12 di martedì 10 agosto e, da allora, non se ne ha traccia. È scomparso Massimiliano Contilli, 43 anni. A dare l’allarme la famiglia, che anche sui social si è mobilitata per ritrovare il congiunto. A guidare la mobilitazione la sorella Sara. "Siamo disperati – ha scritto sui...

Perugia, 17 agosto 2021 - È uscito da casa di sua madre alle 12 di martedì 10 agosto e, da allora, non se ne ha traccia. È scomparso Massimiliano Contilli, 43 anni. A dare l’allarme la famiglia, che anche sui social si è mobilitata per ritrovare il congiunto. A guidare la mobilitazione la sorella Sara. "Siamo disperati – ha scritto sui social –, non abbiamo notizie". Immediati commenti e le condivisioni al post, compresa qualche segnalazione che la famiglia prende sul serio. C’è una ragazza, considerata fonte attendibile, che ha riferito di averlo visto giovedì sera a comprare pizza da asporto.

L’altro elemento è che alle 14.30 del giorno della scomparsa si è recato in banca, per ritirare 150 euro. Lui infatti non ha bancomat. Tutti elementi che sarebbero utili per ricostruire i giorni di Massimiliano. Contilli, che non ha un cellulare (e questo complica le ricerche), era appena uscito da un periodo difficile che aveva affrontato. Era un lavoratore di Vus, ma era in malattia. "Siamo molto preoccupati – spiega la sorella Sara – perché mio fratello ha anche problemi al fegato e stava facendo una cura serissima, che non può trascurare.

Questo caldo non fa che aggravare i nostri pensieri". La famiglia non esclude niente, aspetta e spera che Massimiliano torni a farsi sentire. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Diverse le piste che gli uomini del tenente colonnello Alessandro Pericoli Ridolfini stanno battendo. Intanto la sorella di Massimiliano sta lavorando per organizzare una fiaccolata, o meglio un incontro, anche di preghiera, che si terrà in piazza della Repubblica, a Foligno, per tenere alta l’attenzione sul caso.

Alessandro Orfei