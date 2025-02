Spara al gatto del vicino: l’animale resta cieco, anziano denunciato

Narni (Terni), 26 febbraio 2025 – I carabinieri hanno denunciato un 76enne pregiudicato per maltrattamento di animali.

È ritenuto responsabile di aver sparato, con un fucile da caccia regolarmente detenuto, al gatto del vicino che lo infastidiva in quanto entrava nella sua proprietà. Era stato il proprietario a ritrovare l'animale gravemente ferito e a trasportarlo in una clinica veterinaria, presentando denuncia all' Arma. Il gatto è stato salvato ma ha perso la vista per i pallini finiti negli occhi. Oltre alla denuncia, per il 76enne è scattato il sequestro delle armi da caccia.