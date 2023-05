Spara al gatto nel giardino I vicini chiamano la polizia

Quando i vicini di casa hanno sentito quel colpo hanno subito intuito che c’era qualcosa di strano. Ne hanno avuto la certezza una volta che si sono affacciati alla finestra e, nel giardino sottostante, hanno visto un gatto morto.

È successo nel pomeriggio di ieri nella zona di via San Girolamo. I presenti hanno subito allertato il numero di emergenza. Sono arrivati gli agenti della squadra volante della Questura di Perugia che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’esplosione che ha ucciso il povero animale.

Purtroppo, come detto, per il gatto non c’era ormai nulla da fare: il quattrozampe ormai privo di vita è stato affidato al personale della Asl che dovrebbe sottoporlo ad accertamenti.

Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e verificato se nella zona ci fossero telecamere che potevano aver ripreso l’"agguato" all’animale.

Un colpo esploso in pieno giorno, in una zona popolosa e nel bel mezzo di un giardino: un fatto che ha allarmato non poco i residenti che hanno chiesto immediatamente le forze dell’ordine.

In tarda serata, a quanto pare, il responsabile sarebbe stato individuato dalla polizia. Restano, al momento, un mistero le ragioni che avrebbero spinto lo “sparatore“ a esplodere il colpo contro l’animale e a ucciderlo.