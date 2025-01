Spaccia davanti al locale. Arrestato un trentenne con cocaina e ketamina

Dalla provincia di Siena fino all’ingresso di una discoteca dell’Altotevere con cocaina e ketamina da spacciare, ma la serata finisce con l’arresto. Altri tre giovani fermati alla guida sotto l’effetto di droga denunciati in base alle nuove norme del codice della strada (uno di loro si era messo al volante sotto l’effetto di ecstasy). E’ il risultato di una serie di controlli svolti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Città di Castello lo scorso fine settimana nei pressi di una discoteca del posto, particolarmente frequentata.

Gli uomini dell’Arma hanno effettuato le verifiche nella notte tra sabato e domenica, nella zona attorno al locale alle porte della città predisponendo un mirato servizio di prevenzione e repressione nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga. Sono state controllate decine di persone nel corso della serata. Il monitoraggio si è concentrato in special modo verso alcuni giovani che sostavano in prossimità del locale tifernate.

In particolare, un trentenne proveniente dalla provincia di Siena - con precedenti specifici in materia - è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e 6 dosi di ketamina ben nascoste tra gli indumenti e pronte per essere vendute. Fermato e controllato il trentenne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal giudice a seguito del rito direttissimo (a margine del quale è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma).

Ma altri ragazzi sono finiti nei guai nel corso del medesimo servizio: si tratta di tre persone, di età compresa tra i 24 e i 31 anni, (tutte provenienti dalla provincia di Perugia) fermate mentre si trovavano alla guida delle rispettive autovetture. Controllati con gli appositi test in dotazione alle forze dell’ordine i tre automobilisti sono risultati positivi ad alcune sostanze, in special modo uno di loro si era messo al volante sotto l’effetto di ecstasy (gli altri due sotto cocaina e hashish). Tutti e tre sono stati denunciati per i reati del caso e segnalati alla Prefettura per gli ulteriori accertamenti che ne conseguiranno, anche alla luce della nuova normativa del Codice della strada che prevede l’inasprimento delle sanzioni per questo genere di reato col ritiro della patente e la confisca del veicolo.

I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana.