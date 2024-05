"Sostenere l’agricoltura locale". L’appello di Cia ai candidati

PERUGIA - A tutti i candidati alla fascia tricolore nei Comuni umbri Cia Agricoltori italiani dell’Umbria, chiede di impegnarsi a sostenere la piena dignità dell’agricoltura e del mondo rurale nell’agenda politica delle istituzioni di competenza. "Si tratta per i sindaci futuri di promuovere e accompagnare i percorsi progettuali partecipativi non più dal basso ma fianco a fianco – afferma Cia –. Per farlo serve puntare su una nuova economia delle relazioni per questo le nostre richieste formulate ai candidati sindaco sono: promuovere nelle mense scolastiche comunali l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari della filiera corta; prevedere la concessione del suolo pubblico a titolo gratuito per mercati agricoli per le aziende agricole che risiedono nel comune di riferimento; incentivare le produzioni locali anche attraverso la denominazione comunale di origine (Deco) ovvero la certificazione di un prodotto proprio del Comune in cui viene coltivato, lavorato o preparato".