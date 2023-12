’Sostegno al futuro’ con la Caritas. Torna la campagna per le famiglie

Incoraggiata dai successi ottenuti in passato e soprattutto dalla conoscenza nel territorio della diocesi guidata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini di realtà familiari e singole che hanno bisogno di sostegno per far fronte a temporanee situazioni di emergenza, la Caritas Diocesana, guidata da Luca Uccellani, ha deciso di rilanciare la campagna di solidarietà ’Sostegno al futuro’. Esperienza positivamente realizzata già in occasione della Quaresima di Carità 2023. Nel cammino di preparazione alla Pasqua scorsa, l’iniziativa ha consentito di aiutare trenta situazioni di bisogno, per una spesa di oltre settemila euro. Ora la proposta è quella di chiedere a tutti – nel periodo di Avvento e Natale – un nuovo aiuto per contribuire a incrementare il fondo di sostegno.

L’obiettivo è di continuare ad alimentare la speranza di tante famiglie, per rassicurare il futuro di bambini, ragazzi e giovani della diocesi, che necessitano di supporto scolastico, percorsi di recupero psicofisico (fisioterapia, logopedia, psicoterapia), di esperienze per promuovere la socializzazione e l’espressione di sé (attività sportiva, musicale) e anche di percorsi di assistenza per la formazione orientata al lavoro (tirocini formativi, corso per la patente di guida). Un campo di interventi decisamente largo, destinato a consentire alla componente al momento più debole e fragile, di guardare avanti più con serenità e fiducia. In questo tempo di attesa della Natività, con gli stimoli e le sollecitazioni che provengono dall’Albero di Natale più grande del mondo, nonché dal presepe a dimensione naturale del quartiere di San Martino, è possibile sostenere questa causa contribuendo con una donazione sul conto della Caritas diocesana di Gubbio. Codice Ibanper contribuire: IT03W0873138480000000128111 (da specificare la causale “Avvento – Natale 2023”).