Sorpreso con l’anfetamina e denunciato

Trovato in possesso di anfetamina in piazza Grimana e denunciato dalla polizia. L’uomo, 26 anni di origini tunisine, è stato fermato nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e di tipo predatorio. Durante i controlli, infatti, i poliziotti hanno intercettato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, che, alla loro vista, si è dato precipitosamente alla fuga tentando di eludere ogni genere di verifica da parte degli agenti. Dopo un breve inseguimento, gli uomini della Questura sono riusciti a bloccare il 26enne che, nel tentativo di divincolarsi, ha opposto una forte resistenza, scalciando e colpendo gli operatori che si sono visti costretti a contenerlo in sicurezza. Gli agenti hanno quindi recuperato un marsupio di cui il 26enne si era disfatto durante la fuga al cui interno hanno trovaato un involucro in cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi tecniche del Gabinetto provinciale di polizia scientifica, è risultata essere stupefacente anfetamina del peso di oltre 10 grammi. Sempre nel marsupio erano nascosti un bilancino di precisione e a materiale utile al confezionamento delle dosi.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 26enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.