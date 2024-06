Somi al Santa Giuliana con Fatoumata Diawara dopo il forfait di Laufey

Sarà la cantante, compositrice ma anche autrice teatrale Somi (nella foto), in sostituzione di Laufey che ha dato forfait, a condividere il palco dell’Arena Santa Giuliana con Fatoumata Diawara il 18 luglio. L’annuncio arriva da Umbria Jazz: i biglietti sono disponibili dalle 15 di ieri mentre quelli precedentemente acquistati rimangono validi. Le eventuali richieste di rimborso potranno essere effettuate attraverso i canali di acquisto del biglietto entro e non oltre il 30 giugno.

Per Somi si tratta di un ritorno a UJ dopo l’esordio dello scorso anno: la giovane cantante e songwriter getta un ponte tra le radici africane e la scena jazz e soul americana e nel suo songbook si trovano le molteplici ispirazioni che provengono da mondi tanto diversi come Africa e America, legate tra loro da intensità espressiva e da una vocalità duttile ed estremamente naturale. Per il suo impegno sul tema dei diritti civili si è esibita all’assemblea Generale delle Nazioni Unite.