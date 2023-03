Soggiornano in hotel ma non pagano il conto

VALFABBRICA Clienti “scrocconi“ soggiornano in un hotel e se ne vanno senza pagare pensando di farla franca, ma alla fine devono fare i conti con i carabinieri che li hanno individuati. Si tratta di due uomini di 24 e 27 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, denunciati per di insolvenza fraudolenta. È successo in una struttura ricettiva di Valfabbrica. I due, sostenendo di essere in zona per lavoro, hanno riservato una stanza per una notte e hanno anche richiesto, per il giorno successivo, la pensione completa. Un comportamento tranquillo che non ha destato alcun sospetto. L’amara scoperta il giorno successivo quando, al mattino, la proprietaria si è resa conto che i due avevano già abbandonato la camera e se n’erano andati senza pagare. In un primo tempo ha pensato che i due fossero usciti presto per impegni di lavoro, così la donna ha aspettato tutto il giorno; ma alla sera dei due nemmeno l’ombra. La titolare si è quindi rivolta ai militari che , una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta.