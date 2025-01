Sit-in della Lav : "No ai circhi con l’uso di animali"

"Prigioniero a vita per il vostro divertimento". Ed ancora: "Tendone non è casa. E’ prigione“; "Il tuo divertimento, la loro sofferenza". Sono alcuni degli slogan esibiti da alcuni attivisti della delegazione perugina della LAV a San Mariano, in occasione del sit-in per manifestare il proprio dissenso ad un circo che sta facendo spettacolo anche con gli animali. La Lav è impegnata da tempo per l’abolizione dei finanziamenti ai circhi con animali e la proibizione del loro impiego negli spettacoli.