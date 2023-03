Sisma, segnali di rinascita Torna il mercatino e a breve riapre la coiffeur

Cinque banchi, sui sette presenti ogni martedì mattina, ieri hanno ridato vita al mercato di Pierantonio in piazza 25 aprile. Un piccolo segnale di rinascita della frazione, rimarcata anche dalla riapertura - oggi - della parrucchieria. Già martedì scorso alcuni banchi erano stati allestiti alla meglio presso il Cva, ma quella di ieri è stata la ripartenza ufficiale del mercatino. Varie le tipologie di prodotti: carne, pesce, frutta abbigliamento, intimo; tra questi, non poteva mancare la porchetta. Soddisfatta per il significato sia simbolico che pratico della riapertura la vice sindaco ed assessore al Commercio Annalisa Mierla: "Sono molto contenta perché abbiamo coperto tutti gli ambiti commerciali tipici del nostro mercato e abbiano ridato alla piazza il ruolo di fulcro della frazione. Oltre a questo mi rende felice la riapertura della parrucchieria che era stata dichiarata inagibile. Ho chiesto alla titolare di tagliare un grande nastro rosso, perché questa è la prima riapertura dopo i lavori di ristrutturazione post sisma. I lavori sono stati fatti con grande rapidità, con la speranza di riprendere il denaro speso con la dichiarazione dello stato di emergenza. Stiamo aspettando la ristrutturazione del campanile della chiesa parrocchiale in modo da riaprire anche la strada al traffico. L’unità mobile dei Vigili del fuoco è stata spostata dalla piazza al campo sportivo da per riportare il paese piano piano a ritrovare la sua normalità". Da sottolineare come gli interventi del Vgf, 1017 in totale di varie tipologie, siano pressochè terminati, tanto che il presidio verrà spostato presso la sede del Comandodi Perugia. Tra i banchi Daniele, fruttivendolo, commenta: "Metà della gente è andata via, restano persone spaventate, che hanno perso quel senso di sicurezza che dà un tetto sulla testa. E’ una situazione triste. La settimana scorsa al Cva ho avuto solo dieci clienti; oggi ho visto più gente, tutta bisognosa di parlare. Sono affezionato a Pierantonio e cerco di stare vicino ai suoi abitanti". Fabio vende il pesce: "Era un bel mercato prima - dice - oggi la gente è demoralizzata. Spero che abbiano la forza di resistere". La normalità passa anche per la scuola, che lunedì è ripresa sia alla "materna" pierantoniese che alla primaria "Garibaldi" del capoluogo. Ieri gli alunni della quinta hanno visitato il Municipio guidati dal sindaco Luca Carizia. Pa.Ip.