Sipario storico nel Concorso. Art Bonus

SPOLETO Anche il sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti partecipa al Concorso Art Bonus 2025. Il bene, di proprietà del Comune , è stato selezionato per partecipare alle votazioni che sarà possibile effettuare fino al 14 aprile sulla piattaforma Art Bonus. I 15 progetti più votati di ciascuna delle due categorie del concorso (“Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo dal vivo”) parteciperanno poi alla fase finale: il Click Day del 15 aprile sui social per votare i progetti finalisti di ogni categoria. I voti ricevuti sul sito e i voti social saranno sommati per determinare la classifica finale e i vincitori di questa edizione.

Il Concorso Art Bonus 2025 è finalizzato a valorizzare e premiare gli interventi la cui raccolta fondi è stata chiusa sulla piattaforma governativa nel corso del 2024.