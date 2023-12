Addio al dottor Volpi, storico medico di famiglia. Donati gli organi

San Giustino (Perugia), 19 dicembre 2023 – Per tutti era il "dottore", punto di riferimento per intere generazioni. Qualche giorno fa il malore improvviso, le condizioni che precipitano fino alla scorsa notte quando il dottor Silvano Volpi è morto in un letto dell’ospedale di Città di Castello dove era ricoverato.

Di lui, oltre la sua immancabile professionalità riconosciuta da tutti, si ricordano la sensibilità, la profondità e la generosità. Quella generosità – sempre mostrata nei confronti dei suoi pazienti – che lo aveva portato alla scelta, comunicata ai congiunti, di voler donare gli organi: e così è stato.

Ieri, infatti, nella struttura sanitaria tifernate una équipe di esperti ha proceduto all’espianto ovviamente con l’autorizzazione dei familiari. Il dottor Volpi, insomma, non solo nella sua attività decennale da medico di famiglia ma anche dopo il suo decesso ha proseguito, di fatto, a salvare alcune vite grazie anche, nonostante l’età, al suo fisico ancora integro.

La scelta di essere dopo la morte un donatore dovrebbe essere considerata come un reale "investimento" per la propria salute e per quella dei propri cari oltre che della comunità. Questo perché si contribuisce a quel preziosissimo patrimonio della medicina che garantisce di poter disporre in tempo utile di un trattamento, così efficace quanto unico, come quello del trapianto. Questo patrimonio di cura è oggi reso insicuro e fragile dalla mancanza di scelta in vita in favore della donazione. Il dottor Volpi lo sapeva e, col il suo gesto, ha voluto regalare un ultimo e straordinario atto di amore.

E ieri, alla notizia della sua scomparsa a 77 anni, tra Selci Lama e non solo c’è stata una grande manifestazione di cordoglio nei confronti in particolar modo della moglie Manuela e dei figli Federico e Raffaello.

E sui social in tanti lo hanno voluto ricordare: "Il mio dottore da quando ero piccolissima, un grande amico sempre pronto a dare un consiglio e una rassicurazione, non ti dimenticherò mai!". "Una notizia che non avremmo voluto sapere: nostro dottore per tanti anni, nostro amico, nostro compaesano. Mi dispiace tanto! Condoglianze a tutta la famiglia". "Sei stato veramente un dottore con la D maiuscola... fai buon viaggio doc". Insomma, l’affetto non è mancato per una persona che era abituato a dare; sempre presente alle iniziative di volontariato, sensibile e pronto per un consiglio a tutti.

I funerali del dottor Silvano Volpi avranno luogo mercoledì alle 15 nella chiesa di Lama.