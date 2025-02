Sicurezza urbana "Istituzioni e cittadini. Fare squadra per contrastare l’illegalità"

A Lacugnano primo appuntamento di partecipazione e confronto sulla sicurezza urbana con una grande presenza di cittadini. "L’evento – spiega il consigliere comunale Antonio Donato - inaugura un nuovo percorso di partecipazione, quartiere per quartiere, per ascoltare i cittadini e rilevare le criticità connesse alla sicurezza, al termine di ogni incontro i consiglieri elaboreranno un quadro generale di interventi attuabili a breve, medio e lungo termine".

All’assemblea erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, i consiglieri Donato, Lorenzo Mazzanti, Marko Hromis, Lorenzo Falistocco e Fabrizio Ferranti. Molti gli interventi dei cittadini per raccontare le esperienze relative ai furti, ma anche segnalazioni rivelate molto utili sia per il Comune che per le forze dell’ordine. "La sicurezza urbana è un sistema integrato di interventi, dove comunità, istituzioni e comune devono fare squadra e agire in maniera coordinata nei rispettivi ambiti. I cittadini hanno molto da dire e quelle che abbiamo ascoltato ieri sera sono tutte segnalazioni utili per l’amministrazione. Ringrazio la comunità di Lacugnano che risponde in maniera unitaria e solidale. Ringrazio inoltre l’Arma per la preziosa presenza e collaborazione", dichiara Donato.

Nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del comune torneranno ad incontrare i cittadini del quartiere per stilare il quadro di interventi in maniera dettagliata. Questo processo di partecipazione rimarca la centralità del consiglio comunale come parte attiva e pienamente operativa nell’ambito della sicurezza urbana. Prossimo appuntamento a Castel del Piano il 19 febbraio alle 21 al teatro della Filarmonica.