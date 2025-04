Sicurezza sulle strade. Controlli a raffica

In questi giorni di festività i carabinieri hanno svolto una serie di controlli lungo le strade del territorio con l’intento di innalzare il livello di sicurezza. Dispositivi di controllo che proseguono anche nell’imminente lungo fine settimana e nei giorni del primo maggio. Ieri i militari della compagnia di Città di Castello hanno reso noti i risultati dei controlli svolti tra Pasqua e Pasquetta: tre denunce per guida in stato di ebrezza e altre segnalazioni per giovani trovati in possesso di stupefacenti. La presenza delle pattuglie è stata intensificata tramite numerosi servizi preventivi in tutto il territorio a nord e a sud del capoluogo tifernate, che ha visto decine di mezzi e persone in circolazione passati al setaccio.

I carabinieri hanno esteso i controlli anche ai locali e alle principali piazze, luoghi di ritrovo soprattutto dei giovani. Sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, in tre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente e sequestro amministrativo delle autovetture. Inoltre, tra Città di Castello e Umbertide, sono stati individuati e segnalati alla Prefettura di Perugia quattro giovani che all’atto del controllo sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Da stasera fino a domenica nuovi controlli e posti di blocco verranno svolti dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine in diversi punti del comprensorio, monitorate le strade vie d’accesso e i punti di ritrovo dei giovani per la movida.