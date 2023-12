Sicurezza, occhi accesi su Spoleto. Sono in arrivo altre 49 telecamere

A primavera Spoleto sarà videosorvegliata con 49 telecamere che saranno installate da viale Trento e Trieste al Ponte delle Torri. L’amministrazione comunale è pronta per affidare l’intervento di riqualificazione ed ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino. All’albo pretorio è stata pubblicata la deliberazione di giunta comunale per l’approvazione del progetto, che dovrebbe essere completato entro il primo semestre del 2024. L’intervento, seguito dalla Polizia Municipale coordinata dalla Comandante Alessandra Pirro, prevede innanzitutto la riqualificazione e l’adeguamento normativo del vecchio sistema fermo ormai da qualche anno.

L’impianto è composto da 31 telecamere, di cui 27 di tipo digitale e 4 di tipo analogico, dislocate nel centro storico a partire da Piazza Garibaldi. Le telecamere fisse saranno installate in via Aurelio Saffi (2), via Nuova, Vicolo dei Tintori (2), via Macello Vecchio (2), via dei Focaroli, via dei Fornari e Largo Oberdan. Maggiore sorveglianza è prevista lungo la via dello shopping di Corso Garibaldi con 3 telecamere, in Via delle Murelle con ben 6 telecamere, mentre 4 saranno installate al Ponte delle Torri. Le telecamere di nuova generazione speed dome che permettono una visione più ampia saranno sistemate invece a Piazza Garibaldi (2), via Portafuga, piazza del Mercato, piazza della Libertà, Corso Mazzini, largo Ferrer e piazza della Vittoria. L’intervento prevede un finanziamento di circa 120mila euro. Il secondo stralcio invece (210mila euro compresa manutenzione per 5 anni) prevede 18 nuove postazioni di ripresa. Cinque telecamere di contesto in via Cacciatori delle Alpi, in via del Visiale alla biblioteca di palazzo Mauri e due in piazza Campello. Le telecamere multidirezionali sono 8 e saranno posizionate alla Casina dell’Ippocastano, in piazza della Vittoria (2), a piazza della Genga, in piazza del Mercato, in via di Visiale a piazza Campello e in viale Trento e Trieste. Arrivano anche a Spoleto infine 5 telecamere di lettura targhe che saranno installate 2 sulla rotatoria della Spoleto Sfera, due alla rotatoria Spoleto Nord e una alla scuola di villa Redenta. L’intervento prevede il collegamento del sistema di videosorveglianza, oltre che al Comando di Polizia Locale, anche al Comando Stazione dei Carabinieri di Spoleto. In particolare, l’impianto di lettura targhe viene realizzato per poter essere collegato al S.C.N.T.T. (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti) della polizia.