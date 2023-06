Si ribalta con l’auto nella notte Ventottenne finisce in ospedale

BASTIA UMBRA – Si ribalta con l’auto, ventottenne trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente si è verificato la notte scorsa, in via Fernando De Rosa dove sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi, e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi. L’auto guidata dalla ragazza si era ribaltata andando a finire nel campo a margine della carreggiata. Dopo aver segnalato l’incidente stradale e messo in sicurezza la carreggiata, i poliziotti hanno preso contatti con la ragazza, visibilmente scossa dall’accaduto e dolorante. Dopo essere stata identificata, è stata affidata ai sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti, che l’hanno accompagnata presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti del personale del Commissariato finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali cause.