Si rafforza il gemellaggio francese

UMBERTIDE – Un invito che rinsalda un legame ventennale, quello che Saint Vallier, città francese gemellata con Umbertide ha rivolto all’amministrazione comunale: presenziare all’inaugurazione di un monumento che Saint Vallier, cittadina del dipartimento della Drôme, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, ha voluto dedicare a tutte gli altri centri con cui ha costruito un legame di amicizia importante. Il monumento è situato all’ingresso del centro culturale ’Luis Aragon’ nella cittadina francese.

Si tratta di un totem che indica le città gemellate: Rybnik in Polonia, Labin in Croazia, la francese Lieven ed appunto Umbertide, indicante le direzioni e distanze chilometriche. A rappresentare Umbertide Giovanna Monni, presidente del consiglio comunale. "Ho ricevuto una calorosa accoglienza e ho avuto la possibilità di osservare il territorio: Saint Vallier é un centro abilmente governato. La visita mi ha permesso di conoscerne le strutture amministrative, culturali e sportive, le modalità di finanziamento delle opere e di gestione del patrimonio pubblico. Attendiamo ora una delegazione di Saint Vallier per il prossimo anno, ma speriamo di averli a Umbertide già per Natale. Con il vicesindaco Annalisa Mierla, l’omologo assessore con delega alla cultura Christophe Dumont ed il comitato locale siamo già all’opera per organizzare l’arrivo della delegazione". "È stata l’occasione - afferma il sindaco Luca Carizia – per rinsaldare il rapporto con le istituzioni e i cittadini del comune francese, con l’impegno di coltivare un forte interscambio culturale".