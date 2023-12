Sì al nuovo supermercato. L’atto passa in Consiglio

Un nuovo grande supermercato in città, costruito nell’area tra via Martiri della Libertà e via Pitulo. Il Consiglio comunale ha infatti approvato una variante al piano regolatore con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra, il "no" di Corrente mentre il Pd ha preferito non partecipare alla discussione e al voto.

"La proposta - ha detto l’assessore all’urbanistica Alessandro Villarini - è giunta dalla società Gs, socia di Pac 2000 e affiliata a Conad. La struttura sarà di 2.624 metri quadrati: 1.499 mq che ospiteranno il nuovo Conad, 601 mq di magazzino e un fabbricato di 524 mq. La compensazione a carico del proponente – pari a 635mila euro - verrà assolta con la realizzazione di una strada che unirà via Martiri della Libertà con via Martiri dei Lager; l’ampliamento del parcheggio adiacente l’ufficio postale e la costruzione di un collettore fognario da via della Repubblica fino al fosso Rio. Interventi pubblici che assolvono in maniera piena l’interesse pubblico".

Si dice contraria al nuovo insediamento commerciale a Umbertide Corrente con il capogruppo Federico Rondoni: "Non possiamo consumare altro suolo e cementificare un’area verde. Manca la pianificazione". Il consigliere della Lega, Giovanni Dominici: "La variante consente la costruzione di un supermercato di 1.500 mq che offre posti di lavoro. La prospettiva non manca". Antonio Molinari, FdI: "Se quel terreno rimanesse agricolo, ci sarebbero le proteste dei residenti per la polvere alzata dai mezzi. Facciamo pace con tutto".

