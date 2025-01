Show e masterclass ecco la slam poetry di Lorenzo Maragoni

Slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali per il nuovo, travolgente appuntamento della stagione del Teatro degli Avvaloranti curata da Fontemaggiore. Questa sera alle 21 Lorenzo Maragoni (nella foto) porta in scena il suo nuovo spettacolo, “Grandi numeri’ che unisce la stand-up comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico tramite sondaggi "per riscoprire – racconta – al di fuori del flusso di dati e di algoritmi cosa vuol dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva che ci porta a sentirci al tempo stesso parte di un gruppo, e unici".

Attore, regista, autore teatrale e poeta, Maragoni ha conquistato l’affetto del pubblico in importanti show tv come Comedy Central e Italia’s Got Talent, è campione italiano e mondiale di Poetry Slam. Domani e domenica (con orario 9.30-13 e 14-18) terrà una masterclass di Slam Poetry alla Sala Fontemaggiore, in via Sant’Andrea delle Fratte a Perugia, organizzata con Fontemaggiore e la Scuola di Teatro - Mutazioni con info e iscrizioni allo 075 5286651, messaggio Whatsapp al 353.4275107.