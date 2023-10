"Settimana storica per lo sport"

"Preoccupa il livello di percezione della realtà e la mancanza di rispetto del primo cittadino di Terni, città ospitante dell’iniziativa, che alla ricerca di un’effimera disconferma pronuncia frasi infelicissime", è la risposta del senatore Antonio Guidi al sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Bandecchi aveva detto che la scherma "non è una vetrina mai, neanche per i normodotati". Dichiarazione che ha ollevato polemiche. "Il PalaTerni – prosegue Guidi – è stato un teatro aperto e seguito da tutti, senza maldestre distinzioni fra normodotati e non. Dato che sottovaluta la scherma, lo sfido prossimamente a una schermaglia linguistica. Questa settimana di sport segna un momento storico – afferma l’ex ministro alla Famiglia –, da qui occorre continuare a tracciare un futuro prossimo di cambiamenti concreti, a partire dal decostruire l’attitudine dell’adeguamento normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e progettare a monte spazi senza barriere. È nell’architettura che si gioca la partita odierna dell’inclusività, come dimostra il lavoro messo a punto per il palazzetto in occasione dell’evento sportivo". È intervenuto anche il segretario del Pd ternano, Pierluigi Spinelli: "La scherma ha un’importante storia a Terni, qualcuno avverta il sindaco Bandecchi, evitandogli pessime figure e soprattutto di denigrare uno sport così seguito e la città che in teoria dovrebbe rappresentare e promuovere come sede di importanti manifestazioni sportive. Il nuovo palazzetto ternano (anche qui, qualcuno avverta il sindaco) è stato voluto, progettato e finanziato dall’amministrazione di centrosinistra anche per questo tipo di eventi, per attrarli e dotare Terni di uno spazio attrezzato che mancava a una città capoluogo di provincia, una città che ha sempre puntato molto sullo sport".