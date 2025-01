"Servono più sostegni per battere la povertà educativa minorile"

C’è anche il Comune di Perugia tra gli enti locali che hanno lanciato un appello al governo per il ripristino del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A sottoscrivere la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono state, le assessore Costanza Spera (politiche sociali) e Francesca Tizi (istruzione). Insieme a loro gli amministratori di altri nove Comuni, tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bari e Bologna. "Non si può rinunciare - spiegano Tizi e Spera - a questo strumento creato nel 2016 per assicurare un futuro migliore a tanti bambini e adolescenti che partono da condizioni di svantaggio. Una questione di civiltà e di piena ottemperanza ai dettami della nostra Costituzione, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono la piena realizzazione del principio di uguaglianza. Dobbiamo mettere in rete realtà diverse, come Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati".