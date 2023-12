Servizio raccolta rifiuti. Si estende il porta a porta

GUALDO TADINO - A partire da lunedì 4 dicembre a Pieve di Compresseto ed a Poggio Sant’Ercolano entrerà in funzione il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Nella frazione di Pieve di Compresseto, infatti, sono stati installati cinque nuovi contenitori, alimentati da pannelli solari, che saranno fruibili soltanto tramite il riconoscimento di una card magnetica personalizzata che in questi giorni verrà consegnata a tutti i nuclei familiari delle due frazioni interessate. La mini isola ecologica intelligente, unica in Umbria per le sue caratteristiche di versatilità, informatizzazione e impatto visivo, è dotata di un controllo da remoto che comunicherà al gestore della raccolta rifiuti (ESA) quando il contenitore avrà raggiunto il 75% di materiale contenuto. L’iniziativa coinvolge 187 nuclei familiari, la spesa complessiva sostenuta è di 25.400 euro, ripartita tra Auri (18.299 euro), ESA (6.101 euro) e Comune di Gualdo Tadino (1.000 euro). “Nei prossimi mesi – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Maria Paola Gramaccia -, è intenzione dell’amministrazione attivare le procedure necessarie per ottenere finanziamenti per installare impianti simili in tutte le frazioni non ancora servite dal porta a porta".