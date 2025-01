Servizio civile, c’e’ posto per tre animatori

Posti per tre animatori nell’ambito del servizio civile. C’è tempo fino al 18 febbraio alle 14 per presentare la domanda e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.legacoopumbria.it. Il progetto di servizio civile si chiama “Anziani meno soli“ ed è proposto dalla Nuovo cooperativa sociale. Il bando per tre posti nel servizio animazione è aperto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni. La sede di lavoro è quella della Nuova cooperativa a Foligno e i ragazzi volontari saranno impegnati in attività rivolte agli anziani con laboratori creativi, espressivi e socio-riabilitativi. Dovranno partecipare anche alle attività cognitive e ricreative, nonché all’organizzazione di feste da ballo, tombolate e simili. Per presentare la domanda non sono richieste specifiche competenze. L’impiego è di 25 ore settimanali con orario flessibile. Il rimborso mensile è pari a 507,30 euro, mentre la durata della collaborazione è di dodici mesi.