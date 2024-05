Serse, scelta per la Vittoria. Cosmi scende in campo a fianco della Ferdinandi

"Vedo una città alla deriva; vedo disperazione e difficoltà economiche, una sanità che non aiuta le persone e un individualismo che ha toccato forse un punto massimo. Non si avverte il desiderio di stare in comunità bensì una città sdraiata: non do colpe ma vedo quello che succede. I giovani scappano dato che qui non trovano un contesto per esprimersi, il che è un danno incalcolabile per la città dato che le sottrae energie".

Sono le parole che lo scorso novembre utilizzò Serse Cosmi ‘tentato’ dallo scendere in campo non come allenatore, ma come politico. Un tentativo costruito male (non da lui, ma da chi lo mise in campo) che terminò con un secco ‘no’ del mister ponteggiano a candidarsi a sindaco. Ma le parole usate quel giorno assomigliano tanto a quelle che ha spesso utilizzato in queste settimane di campagna elettorale, Vittoria Ferdinandi, candidata di centrosinistra, civici e 5stelle.

E non a caso ieri lei e Cosmi hanno pubblicato un video su Instagram per lanciare un progetto, quello della Città dello Sport, che a quanto pare vedrà protagonista anche ‘l’uomo del fiume’, evidentemente affascinato dalla politica. "Insieme a Serse Cosmi daremo vita a un progetto inclusivo e partecipato – spiega Ferdinandi nel video -: Perugia città dello Sport. Una festa che coinvolga tutta la città come un campo da gioco, dagli spazi pubblici alle aree verdi fino agli impianti sportivi. In occasione della Festa della Pace e dell’Unità in Europa – aggiunge la candidata -, lanciamo la proposta di candidare Perugia a Città Europea dello Sport, attraverso un evento che coinvolgerà i perugini, le perugine e le associazioni di varie discipline sportive".

L’invito è per il 24 maggio a Ponte San Giovanni. E a proposito di Ferdinandi, la candidata ha parlato ieri anche delle strategie di Afas, le farmacie comunali. "E’ l’unica azienda municipalizzata a capitale interamente detenuto dal Comune di Perugia e dovrà assumere sempre più un ruolo centrale all’interno di un processo di riorganizzazione della sanità in chiave territoriale". "Le farmacie – ha concluso Ferdinandi - sono pilastri essenziali per la salute pubblica e la sicurezza sanitaria della nostra comunità e il loro potenziamento è un passo fondamentale per garantire un servizio sanitario accessibile ed efficiente per i cittadini".