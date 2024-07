Serena Brancale a Terni. Arriva il ’Baccalà on tour’

Il palco dell’Anfiteatro Romano di Terni stasera (alle 21,30) diventerà il regno di Serena Brancale con il suo “Baccalà on tour”. Insieme alla band trasformeranno il palco a loro piacimento in un jazz club di New York, una festa patronale in Puglia o un pool party a Miami dove la salsa si fonde con l’house music. L’evento rientra nella stagione estiva di Visioninmusica 2024. Dallo scorso febbraio tutta la penisola balla sul suo “ù Baccalà“, brano dal ritmo travolgente che è diventato virale sui social media. Un esercizio di stile che racchiude tutta l’energia, il ritmo e la verve pugliese che contraddistinguono Serena sul palco. Eclettica e vulcanica, Serena è una poli-strumentista e compositrice ben nota nel panorama musicale italiano per la sua incredibile versatilità e la sua potente voce soul che non passa certo inosservata.

Ha calcato il palco di Sanremo giovani 2015 con Galleggiare, ha collaborato con grandi nomi del jazz italiano e internazionale come Fabrizio Bosso, Stefano di Battista e Richard Bona, ricevendo un apprezzamento da Quincy Jones in persona per la sua reinterpretazione di Je so pazzo del grande Pino Daniele.

Nei live Serena esprime tutto il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo creativo e scatenato. Questo nuovo tour profuma di ritmi sudafricani, di comunicazioni musicali in cui i giovani polistrumentisti si scambiano accordi e armonie come giocassero in uno studio di registrazione. Sale l’attesa per l’appuntamento di questa sera.

I biglietti per il live di Serena Brancale sono in vendita sul circuito Vivaticket.