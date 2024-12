Scuola comunale di musica. Gran successo del concerto

CITTÀ DI CASTELLO - Grande successo di pubblico venerdì per il concerto della scuola comunale di musica Puccini, nell’ambito di Natale tra Umbria e Toscana promosso dalla diocesi e dai Comuni dell’Altotevere e della Valtiberina. Il luogo scelto era la Cappella della Madonna delle Grazie nell’omonimo Santuario, recentemente restaurata che ha accolto le tante persone che hanno avuto modo di ascoltare un’esecuzione di brani della tradizione natalizia e non solo eseguiti da formazioni varie della scuola comunale diretta dal maestro Nolito Bambini. Prossimi appuntamenti in programma per “Natale tra Umbria e Toscana“ oggi a Monterchi nella chiesa di San Simeone alle ore 21 con “Melodie di pace e speranza“ e il Coro Città di Piero Domenico Stella e Piccoli Cantori del Millennio. Venerdì 3 gennaio a Preggio di Umbertide nella Chiesa di San Francesco alle ore 18 il Concerto di Capodanno - In cammino per la pace con l’Orchestra da Camera “I Concertisti“.