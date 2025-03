Scritto dal PapA’

TERNI “Dove sei…” è il romanzo autobiografico in cui Roberto De Carlo ripercorre il cammino della sua vita: la passione giovanile, la gioia e la speranza, l’amore per i viaggi condiviso con Giovanna, la compagna di vita, la morte dell’unica figlia Monica, l’impegno nel volontariato. "Una storia colma di emozioni e sentimenti contrastanti ma in cui trionfa la speranza - dice Giovanna Proietti – Una storia piena di avvenimenti belli, brutti, gioiosi, tristi che il fato ci ha imposto”.

Un racconto che Roberto De Carlo ha scritto per "fornire un sostegno a chi purtroppo si è trovato e si trova nella stessa situazione e nel racconto possa cogliere la forza di proseguire nel fantastico viaggio della vita".

"Il dolore senza fine di Giovanna e Roberto diventa impegno quotidiano per gli altri – sottolinea il Cesvol – . La guida di questo cammino d’amore è Monica, la giovane geologa ternana che, col suo inimitabile sorriso, ha dedicato la sua vita agli altri". Il ricavato della vendita del libro, pubblicato dalla casa editrice Serena di Viterbo, sarà devoluto all’associazione Per un sorriso-Monica De Carlo, che sta portando avanti ormai da anni tanti progetti qui a Terni e in varie parti del mondo.