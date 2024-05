Scocca l’ora della “Corsa rosa“ . La tappa dura un’intera giornata: a Foligno rivoluzionata la viabilità

Da oggi pomeriggio, giovedì 9 maggio e fino alle 17.30- 18 di domani venerdì 10 maggio, in occasione della tappa a cronometro individuale del Giro d’Italia Foligno – Perugia sono stati adottati i provvedimenti per la viabilità che interesseranno il divieto di transito e di sosta con rimozione nella zona e nelle strade dove transiterà la corsa. La partenza del primo corridore è alle 13, l’ultimo invece, alle 16.22. L’area più interessata è quella del parcheggio Plateatico dove è situato il “palco“di partenza dei corridori. La corsa in Rosa dal parcheggio del Plateatico transiterà in via XVI Giugno per proseguire in direzione Viale Firenze e Madonna della Fiamenga, (località dove è previsto il divieto di transito e di sosta), poi sul vecchio tracciato della strada in direzione Spello. Il transito della corsa in Via Fiamenga comporterà la chiusura dello svincolo di uscita sulla strada statale 75 Foligno Nord, aperto lo svincolo di uscita Foligno Est della statale 3 Flaminia. L’accesso al centro storico vietato solo da Porta Todi nel periodo di sosta della Carovana pubblicitaria. Per ritornare al divieto di circolazione il provvedimento riguarda il parcheggio di Piazzale Falcone – Borsellino dalle 17 del 9 maggio alle 21 del giorno successivo. Da Piazzale Atria, Plateatico Piccolo, divieto di circolazione dalle 17 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio. Zona quella ridosso di Viale Firenze, il cui transito è vietato in entrata e uscita sulle vie che conducono sulla strada principale. Divieto di circolazione anche in zona stadio, Piazzale Gubbini: dalle 7 alle 18 del 10 maggio e divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio; Parcheggio Piazzale degli Atleti: divieto di circolazione dalle 7 alle 18 del 10 maggio e divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio; - via Monte Cucco e Via Fratelli Bandiera: deviazione del traffico negli incroci: via Arcamone, via del Roccolo, via Fratelli Bandiera in direzione Ponte San Magno. Insomma viabilità rivoluzionata per un grande evento di sport.