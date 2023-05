Sbanda con l’auto e s’incastra nel guard-rail: 60enne in ospedale

PANICALE – Un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito ieri mattina a seguito di un incidente stradale sulla variante Tavernelle in direzione Piegaro. In base a una prima ricostruzione, il conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo, una Fiat Punto, e si è schiantato contro il guardrail. L’ipotesi è che il sessantenne sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Fortunatamente nell’incidente stradale non sono rimaste coinvolte altre persone. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni, a quanto risulta, non sarebbero gravi. Sul posto si è reso necessario anche l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno rimosso il mezzo rimasto incastrato contro la barriera. I Vigili hanno quindi forzato lo sportello permettendo al conducente ferito di ricevere tutte le cure del caso e di essere trasportato in ospedale. La strada Pievaiola, del cui percorso fa parte anche il tratto di variante, è considerata una strada sulla quale prestare molta attenzione alla guida, teatro di numerosi incidenti.