Sarà realizzato un cimitero per gli animali domestici

TERNI La Giunta comunale approverà un atto per disporre l’individuazione di un’area di sepoltura per gli animali domestici e d’affezione. Lo annuncia Palazzo Spada. La richiesta è stata avanzata richiesta avanzata dalle consigliere comunali Federica Mengaroni e Maria Elena Gambini, di Alternativa Popolare. "Gli esponenti di maggioranza non presenti in Giunta - sottolinea il vicesindaco Riccardo Corridore – collaborano attivamente e per l’attivazione del programma di Alternativa Popolare e per l’attuazione dell’indirizzo politico amministraivo". Le due consigliere hanno chiesto in un atto d’indirizzoa la realizzazione di un cimitero per gli animali domestici e d’affezione, "avendo ritenuto necessario rispondere alla necessità, più volte rappresentata dai cittadini ternani, di individuare un luogo che consenta la prosecuzione di un legame di vicinanza tra l’umano e l’animale defunto e che al contempo garantisca gli standard igienico sanitari".