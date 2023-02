Sapori & Carnevale, arrivano le bartocciate dolci E oggi vignette satiriche con il Premio Marco Vergoni

E dopo la calamita artistica, il Bartoccio punta dritto sulle prelibatezze della tradizione gastronomica locale. La manifestazione dedicata all’antica maschera del Carnevale cittadino ha presentato ieri alla pasticceria B&B di via Annibale Vecchi, all’Elce, le bartocciate dolci perugine, diffuse nella seconda metà dell’Ottocento tra le famiglie più importanti di Perugia per festeggiare le giornate del Bartoccio. Sono rivisitazioni delle tipiche frittelle che vengono riproposte seguendo la ricetta originale (riscoperta dalla Società del Bartoccio) a base di uvetta, pinoli, mandorle, farcite in una doppia soluzione, con miele o zucchero, e saranno prodotte fino alla fine di febbraio. Grazie alla collaborazione della Pasticceria B&B, con la responsabile Barbara Baglioni, e della Società del Bartoccio con il presidente Renzo Zuccherini (nella foto), lo storico prodotto dolciario sarà disponibile non solo nella zona dell’Elce, ma anche in centro storico al Caffè Turreno e nel pomeriggio al Turan. Nel lavoro di ricerca sulle tradizioni popolari perugine legate al carnevale, la Società del Bartoccio ha riscoperto la ricetta delle bartocciate e dei bartoccini di Perugia (cioccolatini alla mandorla) e il 17 febbraio svelerà, con tanto di degustazione, un terza ricetta, la “cervellata perugina“ , un antico salume da riscoprire.

Intanto le Giornate del Bartoccio vanno avanti e oggi è il turno delle satira: alle 18 al circolo Porco Rosso, via Alessi c’è il Premio “Marco Vergoni” per una vignetta satirica su “Vita da pedoni”, in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole con apertura della mostra e premiazione dei vincitori. Domani alle 18 al Circolo di Ponte d’Oddi, Gara di Bartocciate: i poeti perugini si sfidano con satire poetiche e alle 21 “Ta la murigge“. Storie, aneddoti, poesie e stornelli dell’Umbria di qua e di là dal Tevere, con Graziano Vinti e Ulderico Sbarra