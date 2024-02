Santantoniari. È Giulia la miss per i Ceri 2024

GUBBIO – Gran successo per il vejone dei Santantoniari che ha concluso, come da tradizione, gli appuntamenti carnevaleschi che ritmano la vigilia della Festa dei Ceri. Straordinaria occasione per vivere una serata in allegria ed amicizia respirando il clima ed i valori della manifestazione identitaria del popolo eugubino. Coordinata dal presidente della “Famiglia” Ubaldo Gini, , ha vissuto intensamente i due momenti che hanno ufficializzato “personaggi” del prossimo quindici maggio. Applausi e musiche ceraiole hanno salutato la consegna della “Brocca” al capodieci 2024, un emozionato Enrico Provvedi, da parte del suo predecessore Riccardo Martiri. Stesso clima per l’annuncio della “Miss Santantoniara 2024”; la scelta è caduta su Giulia Pappava. Ad incoronarla Anna Maria Angeletti, “Miss Santantoniara 2023”. Alla serata hanno partecipato Capitani e Capodieci 2024.