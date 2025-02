L'Umbria capitale dell'amore: Terni si prepara a festeggiare San Valentino. Il programma

Terni, 11 febbraio 2025 - Volano cuori e rose rosse sopra l'Umbria, terra dei Baci Perugina e sede della fabbrica più dolce del mondo. Ma in questi giorni è Terni a fare la parte del leone. Con l'arrivo, tra gli altri, di oltre 150 camperisti da tutta Italia, che l'hanno scelta per celebrare san Valentino, la città dell'acciaio si prepara al romantico e intenso calendario dei festeggiamenti dedicati agli innamorati. Tra appuntamenti che coniugano sacro e profano la nostra regione si candida anche quest'anno a capitale delle coppie in love. Intanto, da domani al 16, per lo svolgimento di "Cioccolentino", l'amministrazione ha varato una serie di modifiche al traffico. Tra le novità, l’area di sosta in via Proietti Divi in quei giorni sarà off limits appunto per il raduno dei camper.

Ma perché l'Umbria è così legata all'amore? Prima di tutto perché San Valentino, vescovo e martire del II secolo, nacque proprio a Terni, ma anche per le innumerevoli iniziative e tradizioni che la rendono una meta ideale per chi vuole vivere la magia di questa data. "Il vescovo e martire non è solo il simbolo degli innamorati, ma anche un mediatore capace di unire cuori e sanare amori spezzati", dicono gli organizzatori di Cioccolentino.

La manifestazione taglia il nastro domani. Unisce la dolcezza del cioccolato, come recita il nome, alla passione. Il claim di quest’anno, “Battiti d’Amore”, racchiude un doppio significato: il cioccolato come simbolo di dolcezza e un focus sulla prevenzione delle malattie cardiache. Nel programma si parlerà dei benefici del cioccolato per il cuore, con uno spazio dedicato alla prevenzione e al benessere. Ma “Cioccolentino” è un inno al piacere della gola tra bazar del cioccolato, con oltre 40 espositori, degustazioni, cooking show e laboratori. Non mancheranno momenti dedicati alle coppie per esplorare l’amore, scoprendo come scatta “la scintilla” al primo appuntamento.

Il 14 e 15 febbraio alle 17.30 torna Il Circo dell’Amore. La kermesse inonderà di festosi colori e numeri circensi, le vie cittadine. Un corteo itinerante di trampolieri, danzatrici volanti, musicisti e attori che coinvolgeranno tutti i presenti. Domenica arriva il treno di San Valentino. Da Roma Tiburtina a Terni i passeggeri vivranno l’esperienza di un viaggio non solo nella storia, ma anche nei dolci sapori della città di San Valentino. Il programma prevede l'incontro alle 9.30 alla stazione Roma Tiburtina, animazione in treno, dolcetto tipico ternano di benvenuto, E poi ancora passeggiata alla scoperta del centro storico di Terni con guida turistica e rievocazione di alcuni eventi del passato, pranzo in un ristorante tipico (facoltativo) e animazione in piazza dei Bambini. Per l'occasione verrà attivato un servizio navetta tra piazza Ridolfi e la basilica dove verrà portato in scena uno spettacolo di Stefano de Majo dal titolo: “San Valentino: l’uomo e il santo dell’amore”. E per finire si terrà il pampepato experience con degustazione, il giro tra gli stands di Cioccolentino e il ritorno da Terni a Roma Tiburtina con il treno delle 19.16.

Altro rito ormai "storico", la Festa della Promessa, che si terrà domenica 16 nella Basilica di San Valentino, dove riposano le spoglie del santo. Centinaia di coppie, futuri sposi, si scambieranno solenni promesse d’amore. Nei giorni successivi, la Basilica accoglierà anche chi celebra le nozze d’argento e d’oro, rinnovando il proprio impegno con un tocco di spiritualità e di rinnovate emozioni. Anche perché "la stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età... ".