San Giustino, brutta sconfitta. Ai play off c’è subito Palmi

FANO

3

SAN GIUSTINO

0

(25-21, 25-15, 25-18)

FANO: Dimitrov 15, Merlo 12, Maletto 7, Partenio 5, Focosi 3, Roberti 2, Raffa (L), Margutti 6, Galdenzi. N.E. – Uguccioni, Mazzon, Gori. All. Vincenzo Mastrangelo. SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 10, Skuodis 7, Cappelletti 6, Quarta 5, Bragatto 3, Biffi, Marra (L1), Cozzolino 3, Troiani 1, Ricci, Cioffi. N.E. – Stoppelli, Panizzi, Silvestrelli, (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Maurina Sessolo (TV) e Martin Polenta (AN).

SMARTSYSTEM (b.s. 10, v. 9, muri 16, errori 7). ERMGROUP (b.s. 13, v. 2, muri 4, errori 10).

FANO - La conclusione della serie A3 maschile è pessima per la Ermgroup San Giustino. Gli altotiberini perdono e scivolano al quinto posto, perdendo la testa di serie e dovendo affrontare nei play-off i calabresi di Palmi. La Smartsystem Fano non si è fatta pregare e ed ha vendicato lo stop dell’andata. In avvio si avanza a braccetto (11-11), i padroni di casa vanno in progressione con Dimitrov (17-12), la reazione di Wawrzynczyk è forte e rporta in asse il punteggio (19-19), finale tutto per i marchigiani che siglano l’uno a zero. Nel secondo parziale il bilanciamento dei valori dura poco (5-5), Merlo spinge i suoi che allungano (16-9), è il break decisivo che rincara la dose. Nel terzo periodo gli umbri reggono pochi scambi e poi sbagliano parecchio (13-8). Cappelletti non è in serata ed è il crollo.