San Florido e Retrò. Domenica in grande

CITTA’ DI CASTELLO – Più di 300 banchi tra fiere di San Florido e Retrò oggi in una domenica tutta da passeggiare a Città di Castello. Intanto anche la seconda giornata delle Fiere, quella di ieri, è stata baciata dal sole, tradizionalmente rarissimo in occasione di questa manifestazione che è (quasi) sempre bagnata dalla pioggia. Le bancarelle occupano tutte le vie, le piazze principali e abbracciano le mura urbiche: oggi arriveranno anche le proposte degli antiquari di Retrò nell’edizione mensile del mercatino vintage. Per l’occasione i negozi del centro saranno aperti.

Ai 240 banchi degli espositori delle fiere si aggiungeranno dunque gli oltre 100 antiquari, collezionisti, rigattieri e hobbisti provenienti da tutto il centro Italia che parteciperanno all’edizione di novembre di Retrò allestita in piazza Garibaldi. I commercianti del centro storico apriranno i negozi per invitare ad anticipare gli acquisti natalizi.

Il fine settimana delle fiere di San Florido si concluderà oggi, quindi, con una bella opportunità di godersi la città, i suoi percorsi più caratteristici, i monumenti e le testimonianze culturali. Tanti gli articoli esposti negli stand delle fiere e nel mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici con circa 15 espositori allestito in piazza Gabriotti. Tra gli ambulanti in piazza Fanti ci sono anche i giochi gonfiabili per un angolo dedicato ai più piccoli. La Polizia Locale presidierà l’area della manifestazione in coordinamento con il personale dell’Ufficio Commercio del Comune e in collaborazione con le forze dell’ordine, i volontari di protezione civile e gli operatori del soccorso. In queste ore vengono svolti i controlli circa la regolarità degli espositori delle varie iniziative.